Da Elly Schlein a Paolo Gentiloni E da Milano arriva il sindaco Sala

Sedici serate e tanti big della politica nazionale. Il programma della festa Pd cittadina vedrà tanti dibattiti; il calendario è ancora in allestimento, ma spuntano già alcuni nomi dem (e chissà se ci saranno anche politici del M5s e di altri partiti – sulla scia di Villalunga – coi quali si è in odore di alleanza per opporsi al governo di centrodestra).

Data clou è certamente quella del 22 agosto quando arriverà la leader del Partito Democratico Elly Schlein. Di livello l’appuntamento del 21 agosto col commissario europeo per l’economia nonché ex premier Paolo Gentiloni (col senatore Graziano Delrio). Interessante anche la chiusura con il presidente della Regione Stefano Bonaccini col sindaco di Milano Beppe Sala. "Stiamo completando un programma – spiega il segretario provinciale dem Massimo Gazza – che possa davvero rappresentare la grande sfida di questo partito, ben sintetizzata dal claim scelto per la festa, ossìa ’Seminiamo futuro’. Rifletteremo e discuteremo di sanità, ambiente, lavoro, scuola, legalità, enti locali e Pnrr, da questi territori può rafforzarsi la ricorsa del centrosinistra e da qui possiamo dare un sostanzioso contributo per costruire l’alternativa al regressivo governo Meloni".