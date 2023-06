Da fine luglio via ai lavori alla ’Cattedrale’

Nell’impazienza di scoprire come cambieranno le ex Officine Reggiane, con la presentazione del Capannone 17 una domanda sorge spontanea: e dopo? Quando i lavori al 17 saranno conclusi, indicativamente verso fine luglio, usando i fondi del Pnrr il cantiere si sposterà esattamente a fianco, in quella che viene definita la Cattedrale - in onore alla sua forma architettonica, ma anche pensando a come veniva chiamata dagli stessi operai delle Officine. "Gli spazi saranno riservati all’università, all’istituto Its Maker e alla fondazione Crpa (Centro di ricerche produzioni animali, ndr)" spiega Luca Torri, ad di Stu Reggiane. Solo l’area della Cattedrale conta un’estensione di circa 4mila metri quadri, che si uniscono ai 5mila del Capannone 17 per un intervento svolto quasi in simultanea. Questa seconda parte dei lavori dovrebbe durare un anno e mezzo e, nel frattempo, per la fine del 2023 è prevista la chiusura dei cantieri al quarto polo universitario. Dopo viale Allegri, il San Lazzaro e l’ex Seminario, anche il Parco Innovazione, per l’esattezza il Capannone 15 B-C, accoglierà su una sede Unimore con l’attivazione di altri tre corsi di laurea triennale (Scienze e tecniche psicologiche, Digital education e Analisi e gestione di dati per le imprese) e uno magistrale in Digital Automation Engeneering. A fianco, sarà completato anche il cosiddetto Incubatore, uno spazio votato allo sviluppo di progetti di ricerca. Con la fine dei lavori a dicembre, la struttura dovrebbe essere pronta per gli iscritti dell’anno accademico 202425.

g.ben.