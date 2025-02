Da Frida Bollani Magoni a Frankie hi-nrg mc

Come ogni anno, il Festival è arricchito da un calendario di appuntamenti che accompagnerà i visitatori dalle giornate inaugurali – 24, 25, 26 e 27 aprile – e fino all’8 giugno: conferenze, incontri con gli artisti, presentazione di libri, book signing, letture portfolio, workshop, una bookfair dedicata agli editori indipendenti e spettacoli. In programma anche concerti e momenti di confronto con ospiti con cui approfondire il tema di questa edizione, come quello del 26 aprile con gli scrittori Silvia Ballestra e Andrea Canobbio – protagonisti del progetto ’Under 25’ di Pier Vittorio Tondelli – e quello del 27 aprile con la editor e scrittrice Giulia Caminito, entrambi condotti da Loredana Lipperini.

Di grande interesse poi la performance del 26 aprile, ’Semplicemente Frida in tour’, in cui la ventenne pianista Frida Bollani Magoni affiancata da Mark Glentworth sarà in dialogo, al Teatro Cavallerizza, con il rapper e produttore discografico Frankie hi-nrg mc. A moderare l’incontro Nicolas Ballario. Il 30 aprile, in collaborazione con Unimore Ruggero Eugeni, Marzia Morteo e Paolo Magaudda rifletteranno sui vent’anni di YouTube.

Non mancherà il Circuito Off con progetti di fotografi professionisti accanto a giovani alle prime esperienze, esponendo i propri scatti in negozi, ristoranti, studi, cortili e case private, sedi storiche, gallerie d’arte. Parte di questo circuito è anche il progetto Off@school che coinvolge le scuole di tutta la provincia. Il 3 maggio è la serata dedicata al Circuito Off e nel corso di questo evento sarà decretato il vincitore del premio Max Spreafico.