Da impiegati ad autisti dei bus Sindacati contro Seta

"Richiamando “in servizio” come autisti dei bus gli impiegati e gli addetti delle officine, Seta ritiene di aver agito nel pieno rispetto delle normative vigenti". Lo afferma la stessa azienda di trasporto pubblico, in replica alle accuse dei sindacati Filt-Cgil, Fit-Cisl, Faisa-Cisal e Ugl Autoferrotranvieri del bacino di Reggio i quali avevano "espresso forti preoccupazioni per la decisione unilaterale di Seta di imporre a chi lavora negli impianti fissi di condurre i bus su strada; molti di questi non conducono un bus su strada da anni, nonostante siano in possesso delle specifiche abilitazioni".

Ma per Seta "non si tratta di generici impiegati o lavoratori con mansioni completamente estranee, bensì più semplicemente sono passati nel corso della loro carriera lavorativa dal ruolo di autista, per il quale sono stati originariamente assunti, ad altri incarichi operativi. Ma il personale è assolutamente in grado di condurre i bus su strada".