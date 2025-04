Dà importanti segni di ripresa l’undicenne colpito da malore

Le condizioni restano gravi, con ricovero nel reparto di terapia intensiva. Ma sembrano esserci importanti segni di ripresa per lo studente undicenne, residente a Castelnovo Sotto, che il 23 marzo è stato colpito da improvviso malore, forse di natura cardiaca, che ha necessitato di una rianimazione prima del trasferimento in elicottero all’ospedale Maggiore di Parma e successivamente al Sant’Orsola di Bologna.

Da quanto emerge, il piccolo nei giorni scorsi ha avuto momenti di risveglio, riuscendo pure a vedere i genitori, pur se per breve tempo, anche per evitare emozioni o sforzi che in questa situazione occorre assolutamente prevenire.

In corso accertamenti e terapie specifiche in vista di un possibile trapianto di cuore, che non si esclude come ipotesi principale per poter affrontare la patologia riscontrata dai medici del Sant’Orsola che hanno in cura l’undicenne.

La comunità castelnovese si è subito stretta ai familiari, con il parroco, don Paolo Tondelli, che il giorno dopo il malore ha convocato i fedeli in chiesa per un momento di preghiera. Il malore si era verificato nel campetto oratoriale a Nocetolo di Gattatico, dove il ragazzino stava partecipando a un ritiro spirituale promosso dalla parrocchia.

Antonio Lecci