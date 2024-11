Da Kohler a Rehlko. Il brand cambia nome: "Ma non la forte identità"

di Tommaso Vezzani

Kohler cambia nome, non lettere: sarà ‘Rehlko’ il nuovo titolo della storica azienda reggiana, passata a fine 2023 nelle mani del fondo di investimento americano ‘Platinum Equity’ e diventata una realtà autonoma dal maggio di quest’anno. Il nuovo azionista di maggioranza ha asset per 48 miliardi di dollari, è nella top 25 tra i fondi di investimento nordamericani e le aziende che ne fanno parte hanno un fatturato complessivo nell’ordine dei 90 miliardi di dollari.

Giunto a capo dell’azienda nata all’inizio del secolo scorso come Lombardini per poi cambiare nome per la prima volta nel 2007, Platinum Equity ha deciso di modificarne nuovamente la denominazione per segnare un ulteriore cambio d’epoca.

"Potremo utilizzare il vecchio marchio – spiega il direttore marketing Nino De Giglio – ancora per tre anni, ma vogliamo iniziare da subito ad affermare il nuovo brand sul mercato. Il nuovo nome lo ha scelto il Ceo e presidente Brian Melka, pensando che prendere spunto dal vecchio potesse rappresentare il giusto testimone: sono più di 100 anni che facciamo motori, sempre con passione e dedizione, e continueremo a essere maestri e specialisti nella costruzione di motori a diesel e benzina fino a 112 kw".

Rehlko (pronunciato Rel-co), la cui sede reggiana è dagli anni ’60 in via Adelmo Lombardini a Pieve, conta circa ottomila dipendenti tra le sette aziende che ne fanno parte, con quattro stabilimenti produttivi per i motori, in India, Stati Uniti e Cina oltre a Reggio.

"Dietro al nuovo tratto identificativo – spiega De Giglio – ci sono le stesse persone, la stessa passione e gli stessi prodotti di sempre. Lo scopo di Rehlko sarà quello di rafforzare i nostri clienti per lavorare nelle condizioni di lavoro più estreme, consegnando performance senza pari sempre, comunque e dovunque".

La communication leader Alice Magnani anticipa: "Cambieremo il logo e il marchio anche negli uffici e negli spazi comuni, per dare modo innanzitutto ai nostri dipendenti di percepire il cambiamento. Le sigle dei modelli resteranno le stesse ma piano piano anche sui motori cambieremo il marchio, posizionando con cura le etichette per ottenere un look pulito e moderno".