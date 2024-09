Da locale con le slot machines a una moderna sala di danza

La Polisportiva Scandianese ha aperto una sala danza in via Tintoretto nella zona artigianale di Scandiano in un locale che in passato ospitava slot machine. Ora, dopo una riqualificazione, è stata creata una moderna sala di danza grazie all’impegno della Polisportiva Scandianese. L’apertura ufficiale è avvenuta lunedì 16 settembre con i corsi di danza, segnando dunque un nuovo capitolo per la comunità. "La metamorfosi del locale – dicono i promotori del progetto – è il frutto di una collaborazione tra enti privati e la Polisportiva Scandianese con l’obiettivo di rigenerare un’area che necessitava di nuovo slancio".

Il presidente Luca Carini spiega che hanno "voluto trasformare un luogo associato alle dipendenze in uno spazio dedicato all’arte e allo sport, offrendo nuove opportunità ai giovani e alle famiglie". La nuova sala di danza non sarà solo uno spazio per lezioni di ballo, ma anche un centro polifunzionale aperto a diverse discipline artistiche e sportive. Sono già in programma corsi di danza classica, moderna, hip-hop, balli latino-americani, ginnastica posturale e ipopressiva. Sono inoltre previsti workshop con coreografi di fama nazionale e internazionale. Per Carini e la vicepresidente Sara Gualtieri la riapertura di questo spazio "dimostra come Scandiano la collaborazione tra enti pubblici e associazioni possa portare a risultati significativi, trasformando luoghi di criticità in risorse preziose per il territorio".

m. b.