Da lunedì viabilità rivoluzionata

Ci si prepara a nuovi lavori stradali e a nuovi disagi nella Bassa. Al via dalla prossima settimana l’ultima tranche di cinque interventi programmati dalla Provincia, insieme all’Unione dei Comuni Pianura reggiana, per mettere in sicurezza la Provinciale 46 che collega Rio Saliceto, Fabbrico e Rolo. Suddivisi in tre lotti, due dei quali già conclusi nel giugno 2021 e nel 2023, i lavori – per un importo complessivo di 3,2 milioni di euro –puntano a risolvere il problema di un’arteria stradale che in alcuni tratti si presenta da tempo in condizioni critiche. Come era avvenuto durante i precedenti lavori, anche stavolta sarà necessario chiudere al transito la Sp 46 (ad eccezione di residenti e autorizzati), con deviazione del traffico sull’itinerario tra Rio Saliceto, Campagnola, Novellara e Fabbrico. Anche questo cantiere sarà suddiviso in due fasi, per cercare di ridurre il più possibile i disagi. Dal 7 ottobre fino a novembre è previsto il tombamento, ad opera del Consorzio di bonifica, del piccolo canale che costeggia via Cà de Frati. Dopo una sosta del cantiere, con riapertura al transito della strada per le festività di dicembre e inizio anno, tra gennaio e febbraio partiranno poi i lavori per l’allargamento di poco più di mezzo chilometro di sede stradale. Lavori che, salvo complicazioni, dovrebbero concludersi entro la fine di marzo dell’anno prossimo. Fino ad allora saranno previsti disagi che molti automobilisti e camionisti hanno già avuto modo di affrontare e sopportare negli anni scorsi.

Antonio Lecci