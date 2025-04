Da mamma a ’influencer’ con Funkids

Da mamma interessata agli eventi per bambini e famiglie organizzati in zona, si è trasformata in una vera e propria "influencer" capace, col suo gruppo whatsapp di nome Funkids, di diffondere gratuitamente informazioni su attività aperte al pubblico organizzate da atelieristi privati, associazioni, biblioteche, enti vari, che realizzano con professionalità eventi didattici e creativi per bambini dai 2 ai 10 anni di età, in particolare nella zona della Bassa. Una iniziativa partita quasi per caso, come mezzo per aiutare le famiglie a organizzare il loro tempo libero coi figli piccoli, ma che in breve tempo ha coinvolto centinaia di persone che non perdono occasione per consultare i "consigli" elargiti – sempre a titoli gratuito – sul canale di messaggistica.

A creare questa opportunità è Greta Marcorini, 39 anni, guastallese che abita a Campagnola Emilia: "Come mamma di Ludovica – confida al Carlino – ho iniziato a partecipare a laboratori per bambini. E grazie ai contatti con i vari organizzatori, ho fatto diventare la divulgazione degli eventi come una vera e propria passione, dando vita a un gruppo, sempre più vasto, che coinvolge oltre settecento famiglie".