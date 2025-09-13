"Da martedì i lavori per i parcheggi"

Partiranno la prossima settimana i lavori per la realizzazione dei parcheggi a servizio dell’area della stazione ferroviaria, della nuova sede dell’istituto D’Arzo e del quartiere circostante. L’annuncio, diffuso dal gruppo di maggioranza Futura, arriva in risposta alle critiche sollevate dai consiglieri di Alternativa Civica, che avevano denunciato la grave carenza di aree di sosta. Futura definisce l’avvio dei lavori come "un tassello fondamentale della riqualificazione dell’area stazione e un grande obiettivo per tutto il paese", spiegando che l’accordo con i proprietari dei terreni ha reso possibile l’intervento, previsto fin dalla cessione dell’area per la costruzione della scuola. La maggioranza sottolinea che Il nuovo edificio è già dotato di parcheggi interni, che non dovrebbero gravare sulla viabilità del quartiere. A questo si aggiungerà un nuovo spazio adibito a parcheggio pubblico. Futura giustifica l’intervento come una soluzione provvisoria, frutto di un accordo con i privati, e lo ha distinto dalla proposta avanzata da Alternativa nel 2020. Quest’ultima fu respinta dall’amministrazione comunale perché "comportava una spesa pubblica ingiustificata per un parcheggio temporaneo". Futura ribadisce che la riqualificazione dell’area è parte di una visione strategica più ampia, definita dal Psc 2014. "L’intero progetto si sta concretizzando gradualmente grazie a investimenti pubblici e privati frutto di una pianificazione a lungo termine".

Il gruppo di maggioranza conclude invitando l’opposizione a un confronto più costruttivo, criticando le "polemichette dell’ultimo secondo" che sminuiscono il ruolo del consiglio comunale.

Francesca Chilloni