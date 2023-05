Da martedì iniziano in centro le feste di primavera Apericena ai giardini pubblici, musica in piazza

Martedì 23 maggio iniziano gli appuntamenti della primavera-estate in centro – ‘Insieme batte forte il cuore della città’ – con concerti, presentazioni di libri, giochi per bambini e occasioni conviviali per le famiglie. L’apericena al parco, organizzato in collaborazione con Com.Re, inizia alle 19 con il mercatino vintage e lo street food al parco del Popolo.

A partire dalle ore 20 il ballo liscio e la musica popolare saranno i protagonisti della serata: in piazza della Vittoria si ballerà sulle note del concerto a fiato de’ ‘L’Usignolo’, composto da Francesco Gualerzi, Mirco Ghirardini, Fabio Codeluppi, Valentino Spaggiari), Marco Catelli, Dimer Maccaferri, Gianluigi Paganelli.