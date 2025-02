"Da mesi siamo senza assessore all’urbanistica: cosa fa la giunta?"

"Sono passati due mesi da quando, senza nessuna comunicazione preventiva nel consiglio comunale di pochi giorni prima, l’attuale consigliere di maggioranza Valerio Bizzarri si è dimesso da assessore a urbanistica e lavori pubblici". I consiglieri comunali di Alleanza Civica, dai banchi dell’opposizione, contestano i lunghi tempi per la sostituzione di un amministratore comunale da inserire in un settore-chiave dell’attività dell’ente pubblico locale.

"Un assessorato essenziale – aggiungono da Alleanza civica – per di più in un comune stravolto da caos varianti urbanistiche, omesse autorizzazioni paesaggistiche, cantieri per opere pubbliche fermi, progetti di nuove scuole mai realizzati, strade e marciapiedi colabrodo, zona calcio che zoppica. Due mesi, quanto meno formali, senza che l’amministrazione abbia saputo trovare un nuovo assessore. Come per i dipendenti. Evidentemente non c’è fila nemmeno per venire a fare l’assessore. Sarà un caso? Forse nessuno vuole venire a risolvere i disastri accumulati negli anni? Che ci sia un piano per "ingessare" il paese in attesa di una possibile fusione con un altro Comune?".

Il sindaco Paolo Fuccio rassicura, confermando che si è quasi pronti a presentare il nuovo assessore che sostituirà Bizzarri: "Sono al vaglio gli ultimi dettagli e pensiamo che nell’arco di pochi giorni si potrà ufficializzare la scelta del nuovo assessore".