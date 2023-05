Da mezzogiorno la partenza da Scandiano Ma il meteo rischia di rovinare la festa

Atmosfera rosa, ma cielo nero. Il meteo per la tappa di oggi purtroppo non preannuncia nulla di buono; il rischio che la pioggia possa rovinare la grande festa è molto alto. La protezione civile e la Regione hanno diramato un’allerta rossa. A mezzogiorno, orario di partenza della decima tappa da Scandiano (già dal mattino sarà allestito il villaggio al centro fiere di fianco al cinema) sono previsti oltre 10 mm di pioggia. Diluvio. Sperando in una grazia, i corridori attraverseranno il centro storico, passando dalla Rocca dei Boiardo fin verso il chilometro zero a Mazzalasino. Da li si comincerà presto a salire, passando da Viano e salendo verso Baiso dalla fondovalle. Si arriverà a Carpineti, ma senza passare dal Castello. Poi si prosegue verso Felina, si scende a Gatta e si salirà verso Villa Minozzo. Il gruppo toccherà la storica Cervarolo dove si ricorda il tragico eccidio e poi, prima di lasciare la nostra provincia intorno alle 14, sfilata in mezzo a Civago. Infine si scavalla in Toscana sul Passo Radici e giù verso Viareggio.