"Da Mietto una toppa peggio del buco"

"Dalle parole dell’assessore Mietto ribadiamo un punto chiaro: il problema non è Piergiorgio Paterlini". Così Karin Silvi di Coalizione civica. "Nessuno mette in discussione la sua competenza e la sua esperienza nel settore culturale. Il problema è che, da quello che dice lo stesso Mietto, Paterlini sta svolgendo compiti che dovrebbero già rientrare nelle responsabilità dello stesso assessore – attacca Silvi –. Ricordiamo che Mietto, come gli altri assessori, ci costa già 7.176 euro lordi mensili al mese. E’ stato stanziato per Paterlini un compenso di 100mila euro in due anni per un consulente, mentre per i progetti culturali per le associazioni, il ’bandone’, sono stati previsti solo 120mila euro. Se davvero la cultura soffre per mancanza di fondi, perché questi 100.000 euro trovati con schiocco di dita per un consulente non sono stati invece destinati altrettanto facilmente direttamente ai progetti come risorse aggiuntive?".

Poi ancora: "L’assessore ha dichiarato che inizialmente il budget previsto per queste collaborazioni era di 300mila euro da Vecchi, e che il fatto di averne stanziati per ora solo 100mila è positivo. La toppa peggio del buco, il Pd di Vecchi, che ricordiamo a Mietto è la stessa forza politica e filone che lo ha messo a fare l’assessore, spendeva 300mila di consulenze. Un attacco agli amici che c’erano prima, ma ricordiamo a Mietto che la metà dei suoi colleghi di giunta e gran parte del gruppo consigliare del Pd sono le stesse persone. Sappiamo che i bandi spesso sono farraginosi o vanno deserti – basta vedere il chiosco alla Reggia di Rivalta –, ma se il problema è la loro inefficacia, va affrontato, non aggirato con incarichi diretti. Dire ‘stiamo facendo progetti e finanziamenti, vedrete’ senza chiarire quali non è sufficiente. Sono passati 8 mesi e ancora non abbiamo capito visione, direzione e progetti. Non li ha capiti nemmeno chi governa".