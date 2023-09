Da Montale a Damiani, l’augurio

Un pensiero poetico scritto dal vicesindaco di Castelnovo Monti, Emanuele Ferrari per gli studenti e agli operatori della scuola. ’È andata via l’estate’. Si tratta del decicimo ’Messaggio in bottiglia0, che parte citando una poesia di Claudio Damiani e chiude con ’L’estate’ di Eugenio Montale. "Mi dissocio dalla ‘corsa della tecnica’, da questo ‘tempo della tecnica’ , incasellato negli orari, che non si vive perché trascorre nell’ansia di perderlo. Abbiamo la possibilità di liberare il tempo dal tempo e credo ci sia un luogo per eccellenza destinato a questo, un luogo che mi piace pensare come ‘tempo del fuoco’: dove ogni giorno si accendono e si tengono vive le fiamme della conoscenza, gli intrecci dei saperi, ricerca e cammino verso noi stessi, il ‘luogo più lontano che esiste’. La scuola credo che deve poter essere questo luogo, questo tempo e questo fuoco".

g. s.