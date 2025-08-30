Da Morgan alla Cucinotta. Bagnolo fa il pieno di vip

La nuova stagione del teatro comunale di Bagnolo (a cura dell’associazione Quelli del ’29) prende il via con ‘Partenza in salita’, il 19 ottobre, con Corrado Tedeschi e Camilla Tedeschi sul palco, diretti dalla regia dello stesso Tedeschi insieme a Marco Rampoldi.

E’ la storia di un padre che si improvvisa anche istruttore di guida per la figlia: chi non ha mai provato difficoltà nella partenza in salita? Un po’ come avviene nella vita di una ragazza che ha appena compiuto 18 anni. Il 15 novembre tocca alla musica con Gianni Vancini e Sara Jane Morris Band, un duo di altissima qualità artistica che vede in scena il noto sassofonista insieme alla voce di una delle interpreti di maggior spessore a livello internazionale.

Il 6 dicembre è attesa una ‘stella’ dello spettacolo italiano con ‘Malena’, interpretata dalla sempre affascinante Maria Grazia Cucinotta, impegnata sul palco in un viaggio intimo e struggente nell’anima di un genere musicale e poetico che ha incantato intere generazioni: il tango.

Il 19 dicembre il tradizionale concerto natalizio con il Joyful Gospel Choir, un insieme di talenti che ha diffuso l’entusiasmo e la fede per oltre quattro decenni. Il 10 gennaio le ‘Scomode verità e tre storie vere’ con Giampaolo Morelli. Il 31 gennaio Ezio Greggio in scena con ‘Una vita sullo schermo’, in cui il popolare artista racconta storie di ieri e di oggi, sempre con la sua classica… ironia.

Il 21 febbraio Ubaldo Pantani è ‘Inimitabile’, uno spettacolo che propone le imitazioni di personaggi noti, ma anche di cittadini comuni, della vita quotidiana. Il 14 marzo c’è ‘Morte accidentale di un anarchico’ di Dario Fo e Franca Rame, interpretato da Lodo Guenzi, per la regia di Giorgio Gallione, per uno spettacolo realizzato in occasione dei cento anni dalla nascita di Dario Fo.

E l’11 aprile il gran finale con la musica, con Morgan in concerto, con il suo stile caratteristico tra rock, poesia e sperimentazione. Gli abbonamenti (con diverse formule) saranno in vendita dal 13 settembre, la vendita dei biglietti per i singoli spettacoli dal 13 ottobre. Per informazioni: tel. 0522-952885 (mail: quellidel29@gmail.com).

Antonio Lecci