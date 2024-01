Da Napoli per truffare anziani. Il 18enne: "Ero pilotato da altri"

Ha chiesto la messa alla prova lo studente 18enne di Napoli che era arrivato in treno a Reggio apposta per mettere a segno truffe ai danni degli anziani. Per lui era scattato l’arresto il 30 novembre scorso, dopo che gli agenti della questura erano riusciti a sventare il raggiro ai danni di una donna di 82 anni, residente in via Adua. L’anziana aveva ricevuto una telefonata sospetta: "Siamo i carabinieri, tua figlia ha avuto un incidente stradale ed è stata trattenuta. Bisogna pagare le spese legali per 4.800 euro". Ma in quel momento le due donne erano in casa. La polizia di Stato ha sorpreso il giovane mentre circolava intorno alla casa, e lo ha bloccato nel momento in cui si apprestava a ricevere i soldi. Il ragazzo, facendo dichiarazioni spontanee, ha detto di essere stato pilotato da altre persone che gli avevano indicato telefonicamente una serie di obiettivi da colpire in città e promesso un compenso. Il giudice Francesca Piergallini aveva disposto per lui gli obblighi di dimora a Napoli e di firma due volte alla settimana. Durante la prosecuzione della direttissima, ieri l’avvocato difensore Andrea Cilento ha chiesto anche la revoca delle misure cautelari e il dissequestro del cellulare, domande su cui il giudice si è riservato la decisione.

al. cod.