"Da noi nessun raggiro". Tam tam di allarme tra agenzie

Sono stati i carabinieri di Castelnovo Sotto a occuparsi delle indagini sul finto maresciallo che cerca di truffare agenzie viaggi facendosi procurare voli aerei e soggiorni in hotel per poi pagare con bonifici falsi. Ma a restare truffata non è l’agenzia viaggi "Travels & Tours", unica attività di questo settore presente a Castelnovo Sotto.

"Non siamo noi l’agenzia vittima della truffa – tiene a precisare il titolare – anche grazie al fatto di essere dei professionisti che prestano sempre molta attenzione nel gestire le transazioni, essendo soliti praticare pure la prudenza raccomandata dal testo dell’articolo pubblicato il 12 novembre scorso. Ribadisco che la nostra agenzia, Travels & Tours di Castelnovo Sotto, non è stata vittima di alcun raggiro". Gli episodi di truffa raccontati si sono verificati in val d’Enza (contrariamente a quanto riportato sul Carlino quattro giorni fa, ce ne scusiamo coi lettori e con gli interessati) e zona ceramiche.

L’attività del truffatore risulta essere ben nota agli operatori del settore, tanto che tra le chat interne di gestori e operatori dell’agenzie viaggi ormai da alcuni mesi ci si scambiano informazioni per cercare di evitare sgradite sorprese.

L’autore del raggiro agisce attraverso un contatto telefonico, ordinando voli e soggiorni in hotel, dichiarando di pagare con bonifico. In caso di rifiuto, con gli operatori a chiedere un pagamento "in presenza", il falso maresciallo arriva pure a minacciare di eseguire un’ispezione all’agenzia "per farvi chiudere".