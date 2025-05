Da ’Nonno Pepi’ e ’Nonna Lea’ si lavora con abilità artigianale. Ogni giorno partono 4 tonnellate di erbazzone, sempre più fuori provincia

Tradizionale, artigianale, all’olio, senza ciccioli, con il riso alla montanara… Alla "Sagra dal Scarpasoun" si potranno assaggiare 7 delle 12 varianti prodotte nello stabilimento dell’Orologia da Nonna Lea e Nonno Pepi. Qui hanno sede le due divisioni dell’azienda fondata nel 1985 da Adriana Giberti con il marito Luigi Benassi. "I nostri genitori erano commercianti di prodotti da forno - spiegano Alice e Patrick Benassi - Si resero conto che certe tipicità di lunga e difficile preparazione stavano scomparendo: erano gli anni ’80, tutti correvano e non si era ancora verificato il ritorno alle tradizioni, la riscoperta dell’arte culinaria. Così decisero di produrre loro per le famiglie reggiane… Oggi in catalogo abbiamo 200 prodotti, che vendiamo sia alla ristorazione, pasticcerie e bar, che nei negozi direttamente ai consumatori… Da dolci come le torte di tagliatelle fino ai tortelli e alle torte salate". I dipendenti oggi sono una settantina, ma l’azienda affianca l’uso di macchinari industriali (impastatrici, rulli per tirare la pasta, enormi marmitte per cuocere i sughi…) a una cura artigianale estrema. Mentre visitiamo i reparti, osserviamo dipendenti chiudere a mano sfogliatine alla mela o spargere i ciccioli sulle torte che si avviano al mega-surgelatore. Il cuoco Luca Soncini si aggira tra forme di Parmigiano-Reggiano da grattugiare, enormi pentole dove si cucinano i soffritti o si brasano spinaci e biete. La produzione? Solo di scarpasoun 4 tonnellate al giorno, vendute sempre di più fuori dal reggiano. Patrick è impegnato nella promozione della tipicità come presidente dell’associazione dei Produttori dell’Erbazzone reggiano. Intanto, nell’azienda ci si prepara per la Sagra: i frigo devono essere pronti, nella due giorni 2019 vennero mangiati 1600 kg pari a 25.600 pezzi di erbazzone, più 2000 pezzi di gnocco fritto col ripieno verde.