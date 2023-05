Da Novellara a Casola di Querciola Tanta Reggio nel video dei Nomadi

C’è davvero molta reggianità nel nuovo album dei Nomadi. Il video del brano principale dell’album, ’Cartoline da qui’, scritto da Luciano Ligabue, viene rappresentata in molti suoi scorci la cittadina in cui i Nomadi sono nati: Novellara. E’ un video che evidenzia il centro storico, i portici, le campagne, ma anche il territorio di Casola di Querciola, che simbolicamente unisce la Bassa all’Appennino, la zona a nord e quella a sud della provincia reggiana. Un video di grande impatto, prodotto da Tofufilms con la regia di Michele Piazza, il montaggio di Simone Bressello e con protagonista il giovanissimo Federico Manicardi oltre alla band dei Nomadi al completo, che sono più volte ripresi sulla scena, in particolare nel ritrovo rurale in cui vengono scritte e firmate le cartoline. Un ottimo "biglietto da visita" per far conoscere i luoghi della Bassa in cui i Nomadi sono nati.