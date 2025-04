Da oggi a lunedì torna la fiera di San Cassiano

Da oggi al 5 maggio torna a Novellara la fiera di San Cassiano. Da oggi pomeriggio aprono le attrazioni del luna park in centro storico.

Domani si aggiungono anche il mercato degli hobbisti e dell’ingegno in via Cavour, corso Garibaldi e via Roma, in Rocca apertura speciale del museo dei Gonzaga, al Loggiato aperta la mostra "I Giusti. La memoria del bene", "Un papavero e i colori della libertà", "I partigiani e le staffette. La memoria della resistenza novellarese" e "Il campo di papaveri" realizzate dagli studenti. E poi la mostra del ricamo in piazza Unità d’Italia, le animazioni per bambini e famiglie in piazza Battisti.

Il 2 aprile attivo il mercato contadino in via Roma. Sabato ancora luna park, mercato, la fiera degli hobbysti, le auto americani, oltre a uno spazio dedicato ai videogiochi degli anni Ottanta. Al Borgonuovo una mostra collettiva di pittura organizzata da Pro loco e Associazione Artistica Tricolore.

Da sabato all’ex Macello di via Mascagni visitabile la mostra fotografica "Un decennio di Ventenni", nel pomeriggio nel cortile della rocca è previsto uno spettacolo di danza.