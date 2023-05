Da oggi aperitivo al parco Il Comune apre il chiosco

Con un ritardo di oltre un mese, per consentire l’esecuzione di alcune migliorie tecniche strutturali, apre oggi alle 16 il nuovo chiosco al Parco Europa, a Bagnolo.

Si tratta del Busa Bar, struttura di proprietà comunale, concessa in gestione al centro sociale Papa Giovanni XXIII. Il chiosco nasce da una idea del Comune, che all’interno delle attività di miglioramento dei servizi offerti nel parco cittadino, molto frequentato dalle persone che abitano in paese, decide di inserire un punto di incontro che permetta di prendersi un caffè, di dare da bere ai propri animali, di chiacchierare tra amici, fare una pausa pranzo o un aperitivo per le persone che decidono di frequentare uno spazio pubblico naturale.

Da qui nasce l’interesse della cooperativa che da anni promuove anche attività di ristorazione e azioni volte alla promozione di attività imprenditoriali compatibili, a misura di persona.

Il progetto Busa Bar vuole unire l’imprenditorialità sostenibile con socialità, solidarietà e compatibilità ambientale.

Oggi alle 16 è previsto l’intervento del sindaco Gianluca Paoli e del presidente della coop Giovanni XXIII, Fabio Salati. A seguire un buffet animato dalla musica proposta dal gruppo musicale Teoria X. In caso di maltempo l’inaugurazione verrebbe rimandata a sabato 13 maggio alle 11.