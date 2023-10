"Da oggi la comunità è più povera"

"Oggi la comunità di Gattatico è più povera. Perdiamo un padre, un capofamiglia, un lavoratore, un imprenditore. Una brava persona, conosciuta, amata, stimata", così il sindaco Luca Ronzoni, subito accorso sul luogo dell’infortunio mortale, si fa portavoce del lutto del paese: "Un incidente sul lavoro che ci lascia senza parole e che strazia familiari, amici e parenti. in questo ore difficili abbiamo il dovere di stringerci attorno alle famiglie coinvolte per portare il nostro sostegno e la nostra vicinanza". Tanti gattaticesi possono raccontare che la loro abitazione – o lo stabile della loro azienda – è stata costruita dalla Edil Praticello e da quell’imprenditore gioviale, preciso come un ingegnere, amante del buon vivere, della natura e del suo giardino. Senatore era orgoglioso di essersi fatto da sé e del proprio buon nome, ma viveva in modo sobrio pur godendosi la vita: faceva viaggi fuori porta con i parenti, si concedeva belle cene – memorabile quella in cui fu ospite per la festa degli 80 anni di Orietta Berti – e per le vacanze tornava allo splendido mare cutrese. L’ultima volta che era stato "giù" era stato in occasione della Festa del Santissimo Crocefisso. Ma dopo 40 anni nel reggiano, i suoi amici erano quasi tutti a Gattatico. Ed erano tanti, con cui magari condivideva la passione calcistica per il Milan o per i vecchi fumetti di Tex. Oggi tutti lo piangono.

f.c.