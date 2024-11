Da oggi riapre la provinciale 46. Un altro stop previsto dopo Natale

Da oggi dovrebbe riaprire la strada provinciale 46, via Cà de Frati, che collega Rio Saliceto a Rolo e a Fabbrico, che nelle scorse settimane era rimasta chiusa al traffico per consentire alcuni lavori, con i veicoli deviati sul percorso alternativo tra Novellara e la Provinciale 5 verso Reggiolo per poter raggiungere Fabbrico e Rolo provenendo da Rio Saliceto. Il Consorzio di bonifica dell’Emilia Centrale ha ora completato il tombamento del canale che costeggia via Cà de Frati.

Ma i disagi non sono finiti. Dopo le festività di Natale e Capodanno, compatibilmente con le condizioni meteo, la strada verrà nuovamente chiusa per consentire i lavori di allargamento su poco più di mezzo chilometro della carreggiata, che dovrebbero concludersi entro la fine di marzo. Dunque, quel tratto di strada sarà nuovamente chiuso al traffico, ripristinando i percorsi alternativi.