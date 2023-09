Da Orlando a Pasotti, quanti ‘big’ all’Asioli

Presentata la nuova stagione del teatro Asioli di Correggio, che prende il via il 10 e 11 novembre con "Dieci modi per morire felici" diretto da Emanuele Aldrovandi e interpretato da Luca Mammoli. Tra i nomi di maggior rilievo ci sono Silvio Orlando con "Ciarlatani", Massimo Popolizio con "Uno sguardo dal ponte", Giorgio Pasotti con "Racconti disumani". E poi Umberto Orsini e Franco Branciaroli ne "I ragazzi irresistibili", Valer Malosti, Anna Della Rosa, Marta Cuscunà, Vincenzo Pirrotta, Enzo Vetrano, Stefano Randisi…

La stagione correggese offre un ampio panorama della scena italiana e dei suoi protagonisti vecchi e nuovi. Ad arricchire la stagione – in collaborazione con InScena – due classici dell’operetta: Il paese dei campanelli e Al Cavallino Bianco. In collaborazione con l’Associazione Amici del Quartetto Guido A. Borciani saranno ospitati due eventi della rassegna "Note oltre i confini", a cui parteciperà il noto musicologo Giovanni Bietti. Per le famiglie è prevista una rassegna di 3 titoli, la domenica pomeriggio, fra i quali il sorprendente musical olandese "Bully Bully".

La campagna abbonamenti inizierà il 7 ottobre, con prelazione per gli abbonati della scorsa stagione. Saranno disponibili tre diversi abbonamenti: a tutti gli spettacoli di prosa (15 titoli, posto fisso, 220 euro) e a 8 o 5 titoli a scelta (posto assegnato al momento dell’acquisto, sconto del 20% e 10% sul totale). I biglietti per singoli spettacoli in vendita dal 28 ottobre.

Antonio Lecci