Da piazzale Tricolore a Pieve. Inseguito e arrestato

Un inseguimento al cardiopalma da una parte all’altra della città, iniziato da una zona ‘calda’ per la sicurezza, ovvero piazzale Tricolore, ai confini del centro storico e vicino alla stazione ferroviaria, per arrivare a Pieve. È accaduto lunedì sera intorno alle 22.30: lui, un 19enne di origine marocchina, stava viaggiando su uno scooter T-max, quand’è stato intercettato dalla polizia di Stato in zona piazzale Tricolore, dove gli agenti gli hanno lampeggiato perché si fermasse. Ma il giovane ha accelerato: è risultato poi che il mezzo a due ruote non era assicurato e lui teneva droga con sé. Il 19enne è fuggito, mentre diverse volanti hanno iniziato a inseguirlo lungo le vie della città: nella ricostruzione investigativa, si legge, "dopo che gli era stato intimato l’alt, lui si era allontanato a bordo di un motociclo, facendo pericolose manovre a elevata velocità tali da mettere in pericolo gli utenti della strada". Poi il giovane, arrivato a Pieve, all’altezza del negozio di elettronica ‘Trony’, in via Fratello Cervi 82, è scivolato: qui è stato raggiunto dai poliziotti e arrestato, ma lui è accusato di aver dato un pugno a un agente della questura che gli aveva intimato l’alt. Il giovane è stato trovato con 124 grammi di hashish (95 più 29), e anche con un coltello lungo 21 centimetri. Per lui sono state formulate le ipotesi di detenzione di droga ai fini di spaccio, resistenza a pubblico ufficiale. Il 19enne, che ha studiato e lavorato, senza precedenti, e che qualche tempo fa era stato mandato fuori casa dal padre a causa di screzi, è comparso ieri davanti al giudice Giovanni Ghini per la direttissima. Difeso di fiducia dall’avvocato Mattia Fontanesi, ha detto che lo stupefacente era destinato ai suoi amici e che era andato a comprarlo nella zona Ospizio, di recente al centro di numerose segnalazioni dei cittadini per problemi di sicurezza e degrado: "Abbiamo fatto una colletta, poi sono andato nel quartiere Ospizio per comprare l’hashish: lì ci sono tunisini e napoletani che vendono droga al dettaglio. Avremmo dovuto dividerci lo stupefacente tra noi, io sono consumatore da poco". Sul pugno, ha detto, "non escludo di aver colpito il poliziotto mentre mi divincolavo". Il pubblico ministero Valentina Salvi ha chiesto la misura cautelare dell’obbligo di firma quotidiano. La difesa ha chiesto di limitarlo a tre volte alla settimana, come poi deciso dal giudice. Il processo con direttissima proseguirà in dicembre.