Stasera alle 21 al teatro di Boretto va in scena "Uno, nessuno, centomila" di Luigi Pirandello, per la regia di Antonello Capodici, con gli attori Pippo Pattavina, Marianella Bargilli, Rosario Minardi, Gianpaolo Romania, Mario Opinato. E’ una moderna versione teatrale del capolavoro di Pirandello, in cui viene trattato il tema dei sistemi economici e sociali che finiscono per annullare gli esseri umani. Il tutto attraverso una rappresentazione ironica, divertente, paradossale, leggera, istrionica.

• Stasera alle 18 al circolo La Latteria, a San Michele di Bagnolo, va in scena "Suicidi", spettacolo comico a cura dell’associazione culturale Chili 5 di Sale, con ingresso a offerta libera. Per informazioni: tel. 0522-954454 oppure 335-5412568. Il cornicione di un palazzo in costruzione diventa "suo malgrado" lo stravagante ritrovo per quattro aspiranti suicidi. Ognuno di loro pensa che il proprio problema sia incommensurabilmente più importante degli altri, ma non sempre ciò che si crede corrisponde alla realtà dei fatti... Fra incomprensioni e fraintendimenti la storia procede senza che nessuno si decida a lanciarsi nel vuoto, finché non appare un muratore, arrivato lì per lavorare. Poco dopo, con l’arrivo del responsabile di struttura, tutto cambierà improvvisamente...

• Al teatro di Casalgrande oggi alle 17 è in programma "Anton Pavlocic Cechov", una rappresentazione su storia, letteratura e musica nella Russia di fine Ottocento, attraverso una lezione-spettacolo con il prof. Ugo Bedeschi e la voce recitante di Susanna Debbi.

• Al teatro Valli di Reggio oggi alle 15,30 la replica di "Casanova Opera Pop", il kolossal con le musiche di Red Canzian, ambientato nella Venezia del Settecento e dedicato Giacomo Casanova, uno dei personaggi italiani più noti al mondo.

