Da Pratissolo alla Fashion Week

È partita da Pratissolo per arrivare fino a Milano e alla Fashion Week. Questo il percorso di Valentina Rinaldi, giovane 23enne della frazione scandianese, che si è laureata lo scorso marzo con 110 lode all’istituto Marangoni di Milano come fashion designer ed è stata anche selezionata tra i migliori dieci studenti per presentare la sua collezione alla Fashion Week, la settimana della moda di Milano. Per Valentina non sono mancate le soddisfazioni e i successi grazie al suo impegno. "Dopo aver frequentato – spiega la 23enne – il liceo artistico Gaetano Chierici con indirizzo fashion design mi sono laureata in Fashion Design and Accessories all’istituto Marangoni di Milano con 110 e lode. La mia tesi, incentrata sul rapporto tra memoria, arte e moda, nasce dall’esigenza di esplorare il ruolo che moda e arte hanno nel trasformare il passato in esperienza tangibile. Attraverso l’analisi di 28 casi studio ho analizzato come la memoria venga reinterpretata in linguaggi visivi e materici, offrendo una visione concreta delle modalità con cui il ricordo prende forma". Rinaldi ha suddiviso poi i ricordi in sei categorie principali: individuali, familiari, collettivi, effimeri, sensoriali e fotografici. "Temi che ho approfondito – sottolinea la 23enne di Pratissolo – anche nella mia collezione autunno inverno 2024-2025 ‘Dalla scatola dei ricordi’. Sono partita quindi da una serie di foto di archivio personale che ritraevano le mie nonne per poi rielaborare visivamente quello che per me sono l’amore e la forza dei legami famigliari. La collezione è stata selezionata tra le dieci migliori dell’istituto Marangoni, permettendomi di partecipare alla sfilata del settembre 2024: un’esperienza che ha segnato un momento importante del mio percorso creativo e professionale". Valentina lo scorso aprile ha deciso di trasferirsi a Roma per "lavorare come knitwear designer intern presso la maison Fendi dove ho avuto l’opportunità di crescere professionalmente e sviluppare competenze preziose nel settore della maglieria – evidenzia Rinaldi –. Successivamente sono stata selezionata per l’International Lab of Mittelmoda, un concorso internazionale che valorizza il talento dei giovani designer e crea un dialogo tra le nuove generazioni e il mondo dell’industria. Durante questo contest sono stata premiata da Confindustria Moda-Federazione Tessile e Moda per la migliore collezione Menswear-Womenswear. Sono molto contenta per i risultati raggiunti in questi anni. Ringrazio tutti coloro che mi sono stati accanto e mi hanno sostenuta durante questo percorso che spero possa portarmi tante altre soddisfazioni".

Matteo Barca