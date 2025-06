Da presunto truffatore a vittima di raggiro: assolto

Un imprenditore reggiano di 77 anni, è finito a processo con l’accusa di aver detratto fiscalmente i costi di un investimento in Kenia destinato a un villaggio turistico, che secondo i primi accertamenti era risultato fittizio. Per queste contestazioni, relative al 2015 e 2016, era stato chiesto il rinvio a giudizio. L’uomo è stato processato davanti al giudice Michela Caputo: il pubblico ministero ha chiesto l’assoluzione, domanda che è stata accolta dal giudice con la formula "Il fatto non sussiste". L’avvocato difensore Liborio Cataliotti ha dimostrato che non solo l’investimento, del valore di circa 200mila euro era reale, ma che l’imprenditore fu vittima di una truffa in Kenia. Nel Paese africano, infatti, due kenioti sono stati processati e riconosciuti responsabili di aver ordito un imbroglio ai danni del 77enne dopo avergli chiesto denaro per realizzare il villaggio turistico. Davanti al tribunale reggiano, la difesa ha depositato i documenti che attestavano i viaggi, le visure camerali sull’attività in terra straniera e anche le prove testimoniali sul processo celebrato in Kenia.

al.cod.