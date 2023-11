Da quattro anni spacciava cocaina. Giovane coppia finisce nei guai

E’ finita nei guai una coppia – lui 34enne, lei di 33 anni – che i carabinieri della caserma di Guastalla hanno denunciato per concorso in detenzione di droga a fini di spaccio. Attività che, secondo le indagini, proseguiva da almeno quattro anni, per un giro d’affari piuttosto sostanzioso. Risulta infatti che uno dei clienti, da solo, sarebbe stato destinatario di 240 cessioni di cocaina, per un ricavo complessivo di almeno ventimila euro. L’indagini era iniziata poco più di anno fa, quando l’indagato, per evitare un controllo stradale dei carabinieri, aveva abbandonato l’auto per poi fuggire a piedi.

I militari dell’Arma avevano effettuato un controllo nella vettura, recuperando due telefonini e una dose di cocaina, oltre ad appunti vari collegati all’attività di spaccio.

Da qui è emerso anche il cliente "speciale", che aveva acquistato dosi di cocaina a ripetizione, confermando come le consegne fossero effettuate dall’uomo ma anche dalla compagna. La coppia di trentenni è stata denunciata alla magistratura e ora sono stati emessi anche dei provvedimenti cautelari: il divieto di dimora nel territorio Reggiano per l’uomo e l’obbligo di presentazione periodica in caserma per la donna.

Gli accertamenti dei carabinieri di Guastalla, coordinati dal comandante Massimo Mantini, sono partite proprio dall’esame dei tabulati telefonici e dagli appunti rinvenuti nell’auto in uso all’indagato. Questi elementi hanno permesso di ottenere elementi di prova dello spaccio.