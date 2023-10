Da Quattro Castella a Casalgrande: Marcia per la Pace a Albinea

Sabato si terrà ‘Passi per la pace’, la camminata intercomunale che attraverserà i territori di Quattro Castella, Albinea, Scandiano e Casalgrande per un totale di 29 chilometri. La marcia sarà un momento collettivo rivolta a cittadini, scuole e famiglie per lanciare pensieri e progetti diffusi e promuovere attività concrete di approfondimento ed elaborazione nell’ottica di attivare una responsabilizzazione collettiva e sostanziare il concetto di sostenibilità come paradigma per comprendere il legame tra giustizia sociale, ambientale ed ecologica. I Comuni promotori, insieme al comitato gemellaggi, pace e cooperazione internazionale di Albinea e a molte associazioni che hanno aderito alla marcia, sono da sempre impegnati ad approfondire tematiche riguardanti la pace, rispetto diritti umani, accoglienza, inclusione sulla base delle sollecitazioni condivise poste dall’Agenda 2030. Una marcia adatta a tutti che sarà possibile percorrere anche solo per alcuni tratti: partirà alle 8.30 da Quattro Castella e terminerà alle 18 a Casalgrande. Durante la camminata, nelle soste in prossimità dei municipi, sono previste performance, installazioni, letture e momenti di riflessione. Richiesta attrezzatura adeguata al lungo cammino con riserva di acqua e bandiere della pace. Per informazioni: 0522590261.

m. b.