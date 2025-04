"Da questo seme una primavera di legalità"

"In questo Paese la grande fortuna della magistratura, finché ci è data, è di avere autonomia e indipendenza, senza subire restringimenti o repressioni politiche e burocratiche. Un magistrato non ha superiori oltre la legge, e spero che i cittadini lo apprezzino. In altre nazioni non funziona così".

Ex procuratore nazionale antimafia e procuratore capo di Palermo (tredici latitanti inseriti tra i 30 più pericolosi furono catturati durante il suo mandato), Pietro Grasso è stato protagonista di un incontro molto partecipato dedicato a giustizia e responsabilità civica con studentesse e studenti del liceo artistico Chierici, che hanno riempito l’aula magna per ascoltare dove si nascondono le mafie oggi, come si esercita la legalità e quali strumenti hanno i giovani per fare la loro parte, nelle parole di un uomo che ha sempre coltivato il sogno di sconfiggere la mafia e sentito forte un’urgenza di giustizia.

"Prerogativa della magistratura è l’inamovibilità – continua Grasso rispondendo ad Alex, classe 4ª –. Queste garanzie vanno mantenute per il suo buon operato, perché oggi si sentono venti che spirano in altre direzioni, cercando di separare le carriere. Ma i pm non possono finire nel raggio d’azione dell’esecutivo".

‘Pagine di legalità, esempi di cittadinanza’ è il titolo del progetto promosso da Fondazione Conad Ets e Fondazione Scintille di Futuro, di cui è presidente Grasso, nel quale rientra l’iniziativa di ieri con il sostegno di Conad Centro Nord, preludio al grande evento conclusivo di domani, in diretta streaming, per approfondire il fenomeno mafioso e il suo impatto sulla società, offrendo agli studenti strumenti per riconoscere e contrastare la criminalità organizzata.

Presenti all’incontro anche il comandante provinciale dei carabinieri di Reggio, Orlando Hiromi Narducci, e il commissario capo Carlo Marino della questura. Ad aprire, il presidente del consiglio comunale Matteo Iori: "Cerchiamo da sempre di contrastare le mafie sul nostro territorio e in modo ancora più deciso dopo Aemilia. Abbiamo costruito una Consulta sulla legalità proprio per tenere il tema sotto stretta osservazione e questa giornata sostiene un percorso educativo con al centro la consapevolezza e l’attivazione delle giovani generazioni".

Sui principi di consapevolezza e conoscenza dei giovanissimi fa leva l’ex senatore: "Quando ho dato vita a Fondazione Scintille di Futuro il mio primo pensiero è andato alle scuole, alle migliaia di studenti incontrati, alle centinaia di dirigenti scolastici e docenti. Sono molto felice di arrivare a tantissime classi, perché da questo piccolo seme potrà partire una nuova primavera di legalità". Una terza vita, quella del magistrato, come l’ha chiamata la d.s. Elena Ferrari, nella quale egli invita i più giovani a non abbassare la guardia per avvedersi di "un sistema di mafia che entra nell’economia, nella politica locale e nazionale, senza che i cittadini quasi se ne accorgano". Da qui la necessità di un diffondersi della cultura della legalità, spiega il giudice rispondendo a Giada, allieva di quarta, che è "più del rispetto delle regole e significa avere comportamenti che tendono alla realizzazione di principi di eguaglianza fra uomo e donna, di libertà, democrazia e ricerca della verità, di giustizia, ma anche di tolleranza verso chi ha la pelle di colore diverso, di solidarietà nei confronti di chi ha bisogno e dei più fragili, e di rispetto dell’ambiente". Affinché, conclude, le mafie non incidano negativamente sulla nostra vita.