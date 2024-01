Da recuperare 40mila passaporti scaduti: le buone pratiche della questura

"Nonostante gli interventi, sia a livello nazionale con il miglioramento dell’agenda on-line, sia a livello decentrato con il potenziamento dell’Ufficio Passaporti attraverso l’implementazione di risorse umane e logistiche, la media di richieste di passaporto si mantiene fuori soglia con conseguente allungamento dei tempi di prenotazione (prima data utile rilevabile sull’agenda appuntamenti) dai tradizionali due mesi a cinque, sei, sette o otto mesi a seconda del periodo dell’anno". Continua a essere una corsa a ostacoli il rinnovo del passaporto, nonostante lo sforzo messo in campo dalla questura reggiana che è riuscita nel 2023 a rispettare le tempistiche di legge per tutte le richieste pervenute.

"Relativamente al dato numerico – spiegano dalla questura si evidenzia che l’Ufficio Passaporti della Questura di Reggio Emilia registrava un numero di passaporti emessi ogni anno dell’ordine di circa 15.000 titoli (dato rilevato sulla base della media degli ultimi 10 anni, fino all’anno 2019). L’emergenza pandemica, con tutte le conseguenze sugli spostamenti dei cittadini italiani, ha generato un “arretrato presunto” stimabile in oltre 40.000 libretti (tra quelli non emessi e quelli scaduti) tutti destinati ad essere recuperati negli anni successivi all’emergenza Covid". Insomma, una corsa per recuperare tutti i passaporto scaduti e non rinnovati durante i due anni di pandemia.

"Come già comunicato per l’anno appena trascorso, la Questura di Reggio Emilia ha adottato una serie di best practices per venire incontro alle crescenti richieste dei cittadini connesse al rilascio del passaporto elettronico – continua la questura – Oltre alla gestione urgente delle istanze di tutti coloro che hanno richiesto il passaporto per comprovate esigenze di lavoro, di studio, per cure mediche o per missioni umanitarie, sono a pieno regime le procedure volte a soddisfare anche tutte le esigenze di coloro che richiedono il rilascio anticipato del titolo di viaggio per motivi diversi da quelli istituzionalizzati".