Da Reggio a Trento con 4,5 chili di droga

Sequestrati oltre 4,5 Kg di droga (1,5 kg di cocaina e 3 kg di eroina), denaro contante per 46.000 euro, 12,5 kg di sostanza da taglio, 1 pistola con cartucce e arrestate 5 persone in flagranza di reato. I venditori della droga arrivavano dalla provincia di Reggio, ma sono incappati a Trento nei controlli delle Fiamme Gialle che si sono insospettiti vendere un’auto percorrere ripetutamente un tragitto tra centro storico e stazione. I militari hanno rilevato che il mezzo era intestato a una donna di origini portoghesi di 46 anni residente in provincia di Reggio: incensurata, ma in passato sottoposta a controlli con persone dedite al traffico di sostanze stupefacenti.

I Finanzieri hanno seguito l’auto, scoprendo che conducente e passeggero, parcheggiata l’auto nei pressi della stazione di Trento, si erano diretti verso tre persone che stavano sopraggiungendo. Accortisi della consegna di un plico, rivelatosi poi contenere denaro contante, gli uomini delle Fiamme Gialle sono intervenuti, procedendo al fermo delle cinque persone e alla loro identificazione.

Il controllo di persone e automobile permetteva di rinvenire circa 1 kg di cocaina, nascosta nel sedile posteriore dell’auto usata dalla donna portoghese e dal suo compagno di origini albanesi di 35 anni, oltre a 30.000 euro in contanti, di cui 13.000 ancora nascosti all’interno di uno zaino nella disponibilità di altre tre persone, di origini tunisine ma che abitano a Trento da anni, età compresa tra 25 e 30 anni. Il denaro era destinato alla coppia proveniente da Reggio per acquistare la droga.

Dopo aver arrestato i cinque fermati, i Finanzieri hanno esteso i controlli alle rispettive abitazioni, a Trento e in provincia di Reggio, con l’ausilio di Aron e Apiol (due unità cinofile antidroga della Guardia di Finanza di Trento). Sono stati sequestrati altri 100 grammi circa di cocaina e 5.700 euro in contanti, e in provincia di Reggio altri 500 grammi circa di cocaina, 3 kg circa di eroina, 12,5 Kg di sostanza da taglio, 10.000 euro occultati in una stufa a pellet, 1 pistola Beretta modello 7.65 comprensiva di caricatore e 3 cartucce intestata a una donna di 94 anni morta la scorsa estate, strumenti per il confezionamento sottovuoto della sostanza stupefacente.

La cocaina sequestrata, il cui livello di purezza avrebbe permesso di preparare almeno 4.500 dosi, venduta al dettaglio avrebbe fruttato oltre 420.000 euro. L’eroina, tipo ‘brown sugar’, commercializzata al piccolo spaccio avrebbe dato un guadagno di circa 270.000 euro. I 5 arrestati sono stati portati nel carcere di Trento, accusati di traffico di sostanze stupefacenti e detenzione abusiva di armi.