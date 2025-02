"Da ‘Ripuliamoci’ un gran lavoro"

Il sindaco di Boretto, Andrea Codelupi, nei giorni scorsi ha ricevuto i volontari di ‘Reggio Emilia Ripuliamoci’, per ringraziarli dell’attività che hanno svolto sul territorio comunale, in luoghi teatro di evidenti abbandoni di rifiuti. "Ho ringraziato il gruppo – dice il sindaco – per il pregevole lavoro che hanno compiuto, gratuitamente e a vantaggio della comunità. L’attività ha portato alla luce un problema ambientale importante: tonnellate di rifiuti abbandonate lungo la Cispadana e la Sp111, per una consuetudine che purtroppo si fa sempre più frequente. Per contrastare questo fenomeno è necessario intervenire con l’installazione di telecamere e con l’impiego di una campagna informativa adeguata. Siamo più che disponibili a partecipare al tavolo operativo della Provincia e a mettere a disposizione la polizia locale".