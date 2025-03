Da Rivalta a Mancasale, una corsa ogni 7 minuti

Un tracciato di 14,5 chilometri che collega Villa Rivalta con Villa Mancasale, attraversando centralmente i quartieri. La struttura della prima tranvia di Reggio (definita linea T1) è quasi pronta a passare al vaglio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Mit).

Entro il 30 maggio sarà inviato il progetto per partecipare al bando che, secondo le stime di qualche anno fa, dovrebbe fornire finanziamenti per un totale di 282,3 milioni di euro. Il nuovo percorso sarebbe così dotato di 29 fermate e 16 convogli lunghi ciascuno 27 metri, con capienza di 200 persone ognuno.

I tratti principali della linea T1 costituiscono di fatto una dorsale che, da Nord a Sud, attraversa la città. Per dare un’idea: da via della Repubblica (Rivalta) a via Martiri della Bettola (Baragalla), passando in viale Umberto I e il centro storico (viale Montegrappa, viale Piave e via Isonzo) per poi allungarsi su viale Regina Elena e via Gramsci, fino al polo industriale del quartiere Mancasale. La frequenza del tram a ciascuna fermata è stata calcolata ogni 7,5 minuti nelle ore di punta.

Ai capolinea è prevista la realizzazione di due parcheggi scambiatori a Sud di Rivalta e un parcheggio scambiatore a Nord di Mancasale. Fondamentale invece, e interno al tessuto urbano di Reggio, è il collegamento tra le due stazioni ferroviarie: sarà possibile usare il tram per andare dalla stazione centrale a quella dell’alta velocità e viceversa, evitando di utilizzare l’auto.