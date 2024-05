Da Salvini a Craxi fino a Fratoianni, arrivano i ‘big’ in città

A meno di un mese dalle elezioni, la campagna elettorale si fa frenetica e scendono in campo big e leader dei partiti con i tour sul territorio. Ad aprire le danze è stato il Pd che lunedì ha portato in città la segretaria Elly Schlein e il governatore Stefano Bonaccini.

Il centrodestra risponderà venerdì calando l’asso con la Lega, in sostegno del candidato sindaco Giovanni Tarquini. Alle 11 arriverà in città Matteo Salvini (foto a destra) che sarà all’Hotel Posta in centro. Il leader del Carroccio nonché ministro delle infrastrutture poi farà tappa in Appennino, a Vetto dove parlerà del progetto della diga. E infine, scavallerà oltre Secchia dove alle 18 è atteso a Sassuolo per supportare il candidato e sindaco uscente leghista Gian Francesco Menani, appoggiato da tutto il centrodestra unito.

Domani sarà invece il giorno dell’evento "É il tempo di Stati Uniti d’Europa", tra amministrative ed europee, della neonata coalizione composta da Psi, Italia Viva e +Europa. Ci sarà Bobo Craxi (foto a sinistra) della segreteria del partito socialista e figlio di Bettino, storico leader del ’Garofano’ con il parlamentare di +Europa Benedetto Della Vedova, Piero Cecchinato della segreteria nazionale Libdem, Enrico Borghi capogruppo Italia Viva - Il centro – Renew Europa e Graham Watson, candidato per Bruxelles come capolista nella circoscrizione NordEst.

Sempre domani sera tocca a Sinistra Italiana con il proprio capoguida Nicola Fratoianni che sarà alle 20,45 all’ostello della Ghiara in via Guasco e dialogherà con Cosimo Pederzoli, candidato al consiglio comunale per Sic (Si con Rec – Reggio Emilia in Comune).

dan. p.