Da San Martino al Trono di Spade Con le mappe fantasy di Francesca si viaggia nella Terra di Mezzo

di Lara Maria Ferrari Veste di nero, Francesca Baraldi, nome d’arte Baerald, assorbendo colori ed energie del mondo di fuori, e nella figura esile ma scattante si vedono la tenacia, lo sguardo deciso. Caratteristiche che non sono passate inosservate ai telespettatori dei Soliti Ignoti, in una recente puntata del gioco di Amadeus in cui i concorrenti dovevano indovinare il suo mestiere. Tanti mondi abitano Francesca. Artista e cartografa, è conosciuta per i suoi lavori su libri, giochi, videogiochi, come Dungeons and Dragons, il Trono di Spade e molti altri. Lavora a livello internazionale per le aziende Square Enix, Blizzard, Harper Collins e Wizards of the Coast. Vive a San Martino in Rio e nel suo studio, nelle campagne del reggiano, ogni giorno disegna mondi fantastici. Francesca Baerald, da dove viene il suo cognome d’arte? "Essere artisti vuol dire anche essere presenti sui social, così all’inizio della mia carriera ho deciso di usare Baerald come cognome d’arte, per separare la vita lavorativa da quella privata". Quando è nata e dove? "Nel 1982, a Modena". Quali erano le sue passioni da bambina? "Ho sempre avuto un’anima creativa, assieme a una gran voglia di esprimermi. Da piccola ho potuto farlo con la musica e in...