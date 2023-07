Da Sassari a Baggiovara, arriva la Croce Verde

Un paziente in condizioni critiche è stato trasferito in condizioni d’urgenza dall’ospedale di Sassari all’ospedale di Baggiovara (Modena). Attivata per il trasferimento la Pubblica Assistenza dell’Appennino che, con la Croce Verde di Castelnovo e Vetto, si è specializzata nei trasferimenti complessi a lunga percorrenza, diventati negli anni un servizio speciale di coordinamento ad alta specializzazione.

Nei giorni scorsi la Pubblica Assistenza appenninica è stata attivata per trasferire un paziente dal reparto di rianimazione di Sassari a Baggiovara. Il servizio ha richiesto un’ampia rete di collaborazione, con Sassari Soccorso e un aereo sanitario per il volo dalla Sardegna a Bologna. I volontari della Croce Verde di Castelnovo e Vetto hanno completato il trasferimento del paziente a Baggiovara con un’ambulanza, presenti medico e infermiere. "Unire le forze è fondamentale per il nostro lavoro", dice il Presidente di Anpas Emilia Romagna e della Croce Verde di Castelnovo Monti e Vetto, Iacopo Fiorentini.

s.b.