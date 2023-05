Da Scandiano a "L’isola dei famosi"

Un viaggio intercontinentale per raggiungere Noise, quello effettuato lunedì scorso da Stefania Caroli, nota imprenditrice scandianese. Comico, attore, conduttore radiofonico e televisivo, Paolo Noise ( al secolo Paolo Federico Nocito), è attualmente tra i concorrenti del noto reality, punta si diamante dei palinsesti Mediaset, insieme al collega e amico Marco Mazzoli. Una coppia affiatata che sta conquistando il pubblico da casa, grazie all’ironia e alla simpatia che sta dimostrando nel corso del programma.

Stefania è arrivata in Honduras, in compagnia dell’altra Stefania (compagna di Mazzoli) e dei loro cani, per i quali nutrono un affetto immenso. Un lungo abbraccio e tante emozioni hanno caratterizzato questo incontro. "Lo trovo bellissimo e dimagrito e gli voglio dire che è il mio eroe e deve rimanere tale" ha raccontato Caroli, davanti alle telecamere, incalzata dalle domande della bella conduttrice, ex signora Totti.

Il “naufrago” e l’ imprenditrice si sposarono nel giugno del 2018 proprio a Scandiano, presso la chiesa di Santa Maria. Un matrimonio faraonico, con più di 180 invitati, tra i quali molti vip e amici della coppia.

Nei giorni scorsi, durante il reality di Mediaset, Noise, non si era sentito bene e aveva abbandonato la playa ma solo per effettuare qualche accertamento, tornando in gioco dopo alcune ore.

L’arrivo dell’amatissima moglie, ha dato molta energia al simpatico Dj che ha dichiarato di essere stato proprio lui a convincere il collega Mazzoli a partecipare al reality nel quale ora sono diventati assoluti protagonisti.