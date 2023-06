Da sei anni rubava energia: arrestata

di Francesca Chilloni

Frigoriferi e lavatrice, garage e asciugatrice.. tutti alimentati gratuitamente con benefici sul portafogli di una "vampira". Una 38enne reggiana avrebbe infatti succhiato abusivamente e rubato per circa 6 anni energia elettrica dopo aver manomesso con un allaccio volante la rete che portava corrente alla palazzina dove abita; adesso è stata arrestata dai carabinieri della caserma di San Polo.

La responsabile è accusata di furto aggravato e continuato. Sulla base dei rilievi e degli accertamenti effettuati dal personale della società erogatrice della corrente, è stato stimato che la donna abbia determinato un danno per mancati incassi di circa 6.200 euro.

La 38enne è stata ristretta al termine delle formalità di rito in regime di arresti domiciliari a disposizione della Procura; il procedimento è in fase di indagini preliminari, e gli approfondimenti investigativi proseguiranno.

Secondo quanto ricostruito, la rete elettrica era stata manipolata nell’agosto del 2017, facendo in modo che arrivasse energia agli elettrodomestici e al garage della donna, senza che venisse contabilizzata dal contatore. La scoperta dell’allaccio abusivo è avvenuta nella prima mattinata del 19 giugno, quando i carabinieri sampolesi si sono recati a casa della ladra insieme ad un tecnico specializzato della ditta E-Distribuzione per verificare la segnalazione della società, che aveva riscontrato importanti anomalie.

Giunti sul posto i carabinieri hanno ricevuto dall’interessata una rassicurazione di non essere a conoscenza di alcuna manomissione dell’impianto di fornitura, e hanno preceduto ai controlli. Nel corso delle attività sono però stati scoperti il danneggiamento del cavo di alimentazione pubblica, con la creazione di un collegamento abusivo che intercettava l’energia. Non solo: è stato anche accertato che l’energia "ciucciata" veniva indirizzata alle aree comuni della palazzina ed effettivamente in uso alla donna: lì erano collegati alla rete abusiva un frigorifero, due congelatori, una lavatrice, un’asciugatrice, nonché l’impianto elettrico del garage in uso alla donna.

Considerata la flagranza di reato, i carabinieri hanno dichiarato in arresto la 38enne.