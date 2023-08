Da settembre una sede temporanea per i bimbi del nido ’Abete bianco’

Il nido ‘Abete Bianco’ di Villa Minozzo si trasferisce temporaneamente in altra sede, per lavori di riqualificazione e messa in sicurezza della sede attuale. Il Comune ha adottato una delibera per garantire sicurezza e benessere dei bambini, prevedendo che dall’anno educativo 20232024 il servizio di nido verrà trasferito in una sede che non solo soddisfi criteri di idoneità e spazi, ma sia anche adatta, in una posizione centrale con ampio parcheggio.

Non disponendo il Comune di strutture adeguate di sua proprietà, la Croce Verde di Villa Minozzo si è resa disponibile a concedere, in comodato d’uso oneroso, una porzione della struttura dell’ex scuola materna ‘Angelo Iori e Maria Olmi’, in corso Prampa 19. Tale struttura risulta idonea sia dal punto di vista degli spazi interni che da quello logistico.

Un aspetto significativo, particolarmente conveniente per il comune di Villa Minozzo, è che la Croce Verde locale assumerà a proprio carico anche le spese necessarie per l’adeguamento dei locali alla nuova destinazione, garantendo così un minore impatto finanziario sull’ente comunale.

Sono già stati completati i lavori di muratura, sistemati pavimenti, impianti idraulici, completato il tinteggio ed è finito il trasloco degli arredi. In settembre i bimbi del nido Abete Bianco inizieranno l’anno scolastico nella nuova sede.

s.b.