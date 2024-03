Dà un calcio, rompe la porta di vetro e scappa. Il barista fa denuncia: 15enne individuato, nei guai

Con un calcio ha mandato in frantumi il vetro della porta della toilette di un esercizio commerciale a Quattro Castella. È accaduto lo scorso 20 febbraio, poco prima delle 20. Ignote le motivazioni che hanno spinto un ragazzo, di soli 15 anni di età, a compiere questo gesto. Sul posto erano stati chiamati i carabinieri della caserma del paese. Il giovane, però, dopo il danneggiamento era fuggito di corsa. L’episodio è avvenuto in un momento in cui nel locale c’erano diverse persone, all’orario dell’apericena. Sorpresa e stupore generale, tra i presenti, di fronte a quella situazione, avvenuta senza un particolare motivo. Il titolare del locale, dopo aver verificato i danni lasciati alla porta della toilette, si è recato in caserma per presentare una formale querela, che ha fatto avviare le indagini. Grazie alle testimonianze raccolte, anche con particolari descrittivi del minorenne autore del danneggiamento, i militari dell’Arma sono risaliti all’identità del presunto autore del reato. Si è arrivati al quindicenne, residente nel Reggiano, il quale è già stato denunciato al competente Tribunale dei minori di Bologna per il reato di danneggiamento. Ovviamente il ragazzo – se giudicato effettivamente colpevole – insieme ai genitori sarà chiamato a provvedere al risarcimento del danno provocato alla porta.