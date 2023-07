"Da una decina di giorni non vengono svuotati i cassonetti dei rifiuti"

Da una decina di giorni ci sono quartieri, a San Martino in Rio, in cui non viene raccolta l’immondizia. Ormai pieni e debordanti cassonetti per la raccolta differenziata di vetro, carta e plastica. Ma a creare i maggiori problemi è la mancata raccolta dello scarto umido, che con le alte temperature estive di questi giorni sta creando parecchi disagi, soprattutto dal punto di vista olfattivo e per l’aspetto igienico sanitario. Già nei giorni scorsi alcuni cittadini hanno contattato gli uffici di Iren per segnalare il disagio. "Le zone ancora interessate dal problema – segnalano alcuni nostri lettori – sono soprattutto quelle della prima periferia, tra cui la zona di via per Reggio, a San Martino. Nei giorni scorsi la raccolta non è avvenuta nei tempi previsti anche in centro storico. In queste ore pare siano stata effettuata la raccolta verso il centro. Ma nulla in periferia. Con il caldo di questi giorni quel tipo di rifiuti provoca cattivi odori e attira animali e insetti. Non è una situazione sopportabile".