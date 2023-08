Da viale Umberto a Santa Croce, quanti rifiuti in strada

Dal centro alla periferia, sono tantissime le segnalazioni pervenute alla nostra redazione riguardo a cassonetti o cestini che strabordano di rifiuti, ma anche mobili accatastati in strada. I cittadini denunciano Comune e Iren per un immobilismo che spesso perdura per giorni.

"Purtroppo questa è la situazione nel nostro quartiere Santa Croce, via Cassala, via Veneri, via Regina Margherita, via Bligny, via Manicardi", ci scrive un lettore che mostra le fotografie di mobili vecchi (che parrebbero appartenere a una cucina dismessa), frigoriferi, tavoli, sedie e persino un televisore.

Su Viale Umberto I° la situazione non è assai diversa, con un lettore che segnala sporcizia nel parco e un bidone che non viene svuotato da tempo. "Sono passati pochi mesi dall’inaugurazione di quello che il nostro sindaco Vecchi ha definito il Viale principale che porta a Reggio Emilia – scrive un residente – Viale Umberto è in un degrado e in una sporcizia che da cittadino mi rattrista. A parte la distribuzione dei cestini per rifiuti, fatta da una mente, credo non troppo pensante, che strabordano di pattume, sotto le panchine ci sono bottiglie vestiti e carte. Gli addetti Iren passano raramente. Se questo è il biglietto da visita della città...".