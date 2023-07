Da Vienna arrivano 43 milioni Scatolificio, salvi i posti di lavoro

Il Gruppo Prinzhorn di Vienna verso l’acquisizione dello Scatolificio La Veggia spa, storica società di Roteglia di Castellarano (in provincia di Reggio Emilia) specializzata nella produzione di imballaggi in cartone ondulato. L’acquisto da parte del gruppo austriaco, leader di mercato in Europa, da un lato salverebbe più di 150 posti di lavoro e, dall’altro, consentirebbe anche a Prinzhorn l’ingresso e l’integrazione nel mercato italiano del cartone ondulato, il secondo più grande in Europa nel quale Prinzhorn prevede di effettuare significativi investimenti per lo sviluppo del business e dell’occupazione. Per i dipendenti dell’azienda del comprensorio ceramico reggiano da tempo è stata attivata la cassa integrazione straordinaria. La complessa operazione rientra nell’ambito di un processo di ristrutturazione tramite concordato preventivo con continuità aziendale al quale lo Scatolificio La Veggia ha fatto ricorso lo scorso novembre sulla base della proposta di investimento formulata da Prinzhorn che, nei giorni scorsi, ha ottenuto l’omologazione da parte del tribunale di Reggio.

Prinzhorn conta molto sul "supporto delle istituzioni pubbliche italiane per rendere questo processo il più veloce possibile e giungere al closing entro il mese di settembre 2023". Questa tempistica sarebbe di rilevante beneficio per tutte le parti interessate e permetterebbe dunque a Prinzhorn di avviare senza ritardo il suo significativo piano di investimenti. Nell’ambito dell’operazione il gruppo austriaco è stato assistito dallo studio legale Cms: "Speriamo che l’Agenzia delle entrate si convinca della bontà del piano – dice l’avvocato Mauro Battistella –. L’investitore è molto affidabile. Il piano industriale prevede un incremento dell’occupazione oltre ad investimenti strutturali e in macchinari con relativo ammodernamento". Preoccupato per la situazione, in particolare per il futuro dei 150 dipendenti, è il sindacato Slc Cgil di Reggio che sta seguendo la vertenza. L’offerta del gruppo austriaco per lo scatolificio "prevede un’iniezione di 11 milioni di euro – sottolinea Slc Cgil – come aumento di capitale, l’acquisto della fabbrica per 21,5 milioni di euro e 10,8 milioni di finanza a disposizione della procedura subordinata all’approvazione del concordato. L’assemblea dei creditori ha visto però il voto contrario da parte dell’Agenzia delle Entrate e dell’Inps: un voto decisivo in quanto l’importo a credito spettante ai due istituti li rende maggioranza dei creditori".

"L’unico soggetto giuridicamente legittimato a fare ricorso è l’Agenzia delle Entrate – conclude il sindacato – una scelta che se intrapresa avrebbe delle ricadute sul futuro dello Scatolificio e dei suoi dipendenti non indifferente e ad alto impatto sociale".

Matteo Barca