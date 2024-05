D’Abbiero (Azione): "Mi batterò per la zona stazione"

Il Comitato di viale IV Novembre ha incontrato lunedì Nunzia D’Abbiero, candidata al Consiglio Comunale per Azione. La dottoressa, vivendo tutti i giorni nel quartiere stazione, è stata invitata per discutere delle problematiche della zona tra "la terribile gestione dei rifiuti – scrive il comitato che puntualizza di essere apartitico – il mancato controllo degli esercizi commerciali, l’occupazione abusiva delle cantine e la presenza costante di spacciatori".

"Ringrazio il comitato per il presidio che è stato ed è, per la continua attività di denuncia e per avermi dato questa possibilità di incontro – chiosa la D’Abbiero – C’è bisogno di un importante cambiamento nell’approccio a questa situazione, situazione che danneggia tutti, residenti e migranti. È evidente che quanto fatto fin ora non ha ottenuto i risultati sperati, come è evidente che non è un problema solo della nostra città. Ma ciò non vuol dire che la soluzione sia impossibile, la situazione è complessa ma affrontabile. E il consiglio comunale ha un ruolo importante. C’è molta sfiducia e rassegnazione in giro, io non lo sono e voglio provarci con tenacia e determinazione".