D’Abbraccio a Casalgrande col capolavoro americano ’Lo zoo di vetro’. A Sant’Ilario ’La stanza di Agnese’, dedicato al giudice Borsellino

Diversi gli appuntamenti di prosa, questa sera. Al teatro De Andrè di Casalgrande, alle 21 va in scena "Lo zoo di vetro" di Tennessee Williams. Protagonista è Mariangela D’Abbraccio (nella foto con Elisabetta Mirra). La regia, le scene e i costumi sono di Pier Luigi Pizzi. Capolavoro assoluto della drammaturgia americana, "Lo zoo di vetro" è ambientato alla fine degli anni ‘30 del secolo scorso e la storia racconta le vicende della famiglia Wingfield composta dalla madre Amanda e dai suoi due figli, Tom e Laura. Abbandonata dal marito, Amanda deve affrontare le difficoltà, i timori e le ansie che le derivano dal desiderio di assicurare un futuro sereno ai suoi figli con un comportamento che oscilla tra il tenero e l’eccessivo.

Alla Sala Bruno Casini di Scandiano, con inizio alle 21, "I figli di Eichmann". Enrico Salimbeni e Matteo Manfredini danno vita a un intenso dialogo teatrale sul processo ad Adolf Eichmann, il criminale nazista, condannato a morte in Israele e considerato uno dei principali artefici della Shoah. Attraverso le riflessioni del filosofo tedesco di origine ebraica Günther Anders, lo spettacolo offre un’analisi profonda delle radici del crimine e delle responsabilità individuali nei meccanismi totalitari.

Il Piccolo Teatro in Piazza di Sant’Ilario – alle 21 – propone "La stanza di Agnese". A oltre trent’anni la strage di via D’Amelio, rimane una ferita aperta. Lo spettacolo è dedicato al giudice Paolo Borsellino, nel trentennale della sua morte, ripercorrendo la sua storia attraverso i ricordi della moglie Agnese.

"La Pietra" è replica ancora stasera e domani alle 21, ancora domenica 2 marzo alle 19, negli spazi delle Officine Creative Reggiane in via Gioia 4 (ingresso da via Tonale). Lo spettacolo mette in scena un testo scritto dal drammaturgo tedesco Marius von Mayenburg, nella traduzione di Roberta Cortese.

s.bon.