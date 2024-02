"Dado Lombardi lo chiamava ’serenità’, era speciale"

Il mitico Dado Lombardi lo aveva ribattezzato "Serenità", perché veniva da lui sollecitato a restare calmo, ma soprattutto perchè Gianni Pastarini aveva la rara capacità di portarti dalla sua parte senza mai alzare la voce. "Questa – ricorda Alessandro Dalla Salda, per 24 anni in Pallacanestro Reggiana ora Ad del Napoli Basket e amico di famiglia – era forse la dote migliore di una persona davvero di altra categoria. Credo di non avergli mai sentito dire di no, ma sapeva persuaderti che quello che pensava lui era l’idea giusta per la società. Gianni mi ha trasmesso il principio che la società doveva stare davanti a tutto, anche quando c’erano da prendere decisioni difficili. È stato il suo insegnamento più importante. Poi – aggiunge il dirigente reggiano – ci sono anche i ricordi fuori dal campo. Specialmente le cene piene di racconti e aneddoti assieme a Dado Lombardi e Max Menetti a casa sua o a Cà del Merlo, nella trattoria di Lino Farina. Con la sua morte la Reggio del basket perde una bandiera e io un grande punto di riferimento". Stefano Landi, patron della Pallacanestro Reggiana per quasi 20 anni lo ricorda come "un uomo dal cuore enorme e dalla disponibilità unica, unita alle sue indubbie capacità professionali. Sapeva unire un buon carattere all’intelligenza e alla lungimiranza". Piero Montecchi, campionissimo delle gloriose Riunite, Pastarini lo ha conosciuto da giovanissimo, nel 1977: "Era la prima persona che incontravamo: per noi una figura mitica: disponibile, alla mano, ma deciso quando serviva, seppur sempre con modi bonari. In pochi lo ricordano, ma era pure un grandissimo intenditore di basket, uno dei pochi che Dado Lombardi, che non aveva un ego piccolo, ascoltava davvero. Mi ha accompagnato per tanti anni, gestendo anche il mio carattere non facile". Innumerevoli i messaggi di cordoglio. A partire da quello della Pallacanestro Reggiana che lo ricorda come "una delle figure più importanti della storia della società di cui è stato per decenni direttore sportivo e figura di riferimento. Gianni rappresenta senza dubbio una delle nostre bandiere". Per la Fip provinciale è stato una "indimenticabile colonna del basket reggiano".

Gabriele Gallo