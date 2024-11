’Dag a Dree’: gli equivoci tra coniugi vanno in scena

"Dag a Dree!" - due atti di Roberto Fantuzzi, per la regia Sergio Ponzini - è il titolo del secondo spettacolo in programma per la 32esima "Rassegna teatrale Dante Aimi".

Una commedia che vede Mario e Silvana Rossi, con i rispettivi consorti, convocati in un’aula di tribunale. Completamente ignari del motivo di questa richiesta di comparizione, cercheranno di capire cosa li ha portati davanti ad un giudice di pace. Fra incomprensioni e fraintendimenti se ne vedranno delle belle in questa commedia/legale.

Sarà rappresentata sabato 16 novembre alle ore 21 nella sala del Centro Polivalente di Praticello protagonista il Teatro della Casca (foto), storico gruppo di Reggio. La Casca si è contraddistinta la passata stagione per la sua simpatia ma soprattutto per aver trasmesso la passione per il palcoscenico. La biglietteria è aperta dalle 17 alle 19 il martedì e il giovedì; per informazioni e per chi fosse interessato a prenotare il proprio biglietto, è possibile rivolgersi al numero 349/6668598 oppure 0522/678070.